Il Trapani comunica ha ufficializzato l’acquisto, a titolo definitivo, di Luigi Falcone. Classe 1992, Falcone nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Taranto conquistando la promozione dalla D alla C. Il neo attaccante granata è cresciuto nel settore giovanile del Lecce e vanta una lunga carriera tra i professionisti per un totale di 229 presenze: l’esordio in Serie B arriva nel 2012/13 con la maglia del Lanciano dove scende in campo 18 volte e va in gol tre volte. Sempre in cadetteria, l’anno successivo, si sposta a Varese: qui sono 28 i gettoni in campionato e 4 le reti messe a segno. In C veste le maglie di Catania, Reggiana, Viterbese, Catanzaro e Pistoiese. Nel 2018/19 gioca in Serie D nel Bitonto.

Le prime parole da neo calciatore trapanese riportate sui canali social del club siciliano: «Concludo un biennio importante a Taranto con una vittoria storica in D e una salvezza altrettanto fondamentale. Inizio questa nuova avventura con nuovi propositi e obiettivi. Dopo Catania, torno in Sicilia che per me è una terra adottiva visto che mia moglie è catanese. Conosco Gonzalez che è stato con me a Taranto e Zampa, con cui ci siamo incrociati tra Lecce e Lazio quando eravamo più giovani. Sono qui anche per aiutare i più giovani e farli migliorare sotto tutti i punti di vista».