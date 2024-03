Martina Franca, violazioni norme lavoro: sospesa attività

I Carabinieri di Martina Franca, coadiuvati dai militari del Nucleo Ispettorato Lavoro del Taranto, hanno ispezionato un’impresa commerciale individuale segnalando alla Procura un imprenditore 39enne per presunte responsabilità in relazione alle violazioni del Testo Unico sulle norme relative alla salute, sicurezza e formazione dei lavoratori, nonché per la mancata nomina del medico competente.

Nello specifico, al titolare dell’impresa è stata contestata l’omessa sorveglianza sanitaria, l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, l’omessa formazione dei lavoratori e l’impiego di impianto audiovisivo privo di autorizzazione per il controllo a distanza dei lavoratori.

Pertanto, sono state comminate sanzioni per un importo complessivo di circa 40.000,00 euro con provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

