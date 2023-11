Martina Franca: sindaco Palmisano ‘Noi sotto sequestro per SS172’

“Con grande rammarico abbiamo appreso che occorrono altri 270 giorni, a partire dalla ripresa prevista il 29 novembre prossimo, per la conclusione dei lavori sulla statale 172 e per questo ho chiesto vivamente ad Anas di accelerare i tempi perché come comunità siamo stanchi. Ci sentiamo sequestrati da questo interminabile cantiere”. Lo sottolinea il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palimisano, dopo aver incontrato negli uffici della Regione l’assessore regionale alla Mobilità e alle Infrastrutture Anita Maurodinoia per affrontare la questione dei tempi di conclusione della quarta corsia dell’Orimini superiore della statale 172 dei trulli.

L’assessore Maurodinoia, secondo quanto riferisce il Comune di Martina Franca, “ha comunicato che l’Anas ha fatto sapere che i lavori saranno completati in 270 giorni a partire dalla ripresa prevista il 29 novembre prossimo, che in questi giorni si stanno mettendo in campo le operazioni di riavvio del cantiere dopo la sospensione temporanea e sarà stilato il nuovo cronoprogramma delle lavorazioni di dettaglio aggiornato a seguito della variante firmata il 27 ottobre a Roma”.

L’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, che ha partecipato all’incontro, “ha ricordato i solleciti fatti a Roma per accelerare i tempi della definizione dell’iter della variante. Il sindaco Palmisano – conclude la nota del Municipio – ha evidenziato l’urgenza di potenziare la segnaletica da cantiere e di collocare la segnaletica luminosa su alcuni tratti in considerazione della potenziale pericolosità degli stessi. I pendolari e coloro che per ragioni di lavoro percorrono tutti i giorni la Martina-Taranto in entrambe le direzioni sopportano disagi enormi e anche rischi per la loro incolumità”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp