Martina Franca: Malore in casa, salvato dalla Polizia

La Polizia ha salvato la vita a un 85enne di Martina Franca, che da diversi giorni non dava più notizie di sé. A lanciare l’allarme è stato un amico, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con l’uomo. Così, ha chiesto aiuto al 113.

La volante del Commissariato di Martina Franca si è recata presso l’abitazione dell’uomo, dove ad attenderli c’era proprio il suo amico. Gli agenti hanno chiesto informazioni ai vicini, i quali hanno confermato di non vederlo da diversi giorni.

Entrati nell’abitazione, l’85enne era riverso per terra in salotto, apparentemente privo di vita. Accortisi che muoveva a malapena le palpebre, i poliziotti hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Martina Franca: le sue condizioni sono apparse subito gravi, ma l’intervento provvidenziale della Squadra Volante del Commissariato di Martina Franca gli ha salvato la vita.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp