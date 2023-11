Il Consiglio Comunale di Martina Franca ha approvato all’unanimità il Regolamento edilizio comunale. La massima assise cittadina – nella serata di mercoledì 29 novembre – si è espressa sull’adeguamento del Regolamento edilizio allo schema di regolamento edilizio tipo approvato dalla Giunta regionale nel 2017. Dopo la relazione sul punto all’ordine del giorno da parte dell’Assessore a SUE e SUAP Roberto Ruggeri si è aperta la discussione al termine della quale il provvedimento è passato con voto unanime di maggioranza e opposizione.

Le norme sono finalizzate a un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità della vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all’attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Il nuovo Regolamento è frutto del lavoro svolto dagli uffici comunali SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) e Urbanistica e dalla Commissione Urbanistica, con l’apporto degli organi professionali tecnici, di singoli tecnici e singoli cittadini che hanno presentato osservazioni.

“E’ un provvedimento importante anche dal punto di vista storico – ha sottolineato l’Assessore a SUE e SUAP Roberto Ruggieri – non soltanto sotto il profilo tecnico, in quanto strumento importante per l’attività dei tecnici e degli uffici comunali. Un ringraziamento particolare rivolgo al presidente e a tutti i consiglieri della Commissione Urbanistica per l’impegno profuso”.

“Il Regolamento edilizio– ha spiegato il Consigliere Francesco Guarini delegato alla concertazione del Tavolo sull’Osservatorio per la Bellezza – non è un mero adeguamento allo schema di regolamento edilizio tipo varato dalla Regione Puglia. E’ uno strumento innovativo, già predisposto per le norme del PUG al quale è correlato. Infatti tiene conto delle prerogative del Piano Urbanistico Generale che esamineremo nei prossimi mesi, come la riduzione del consumo di suolo, il recupero dei fabbricati esistenti, con specifiche deroghe agli immobili del centro storico ed alle costruzioni tradizionali (trulli, masserie, lamie e cummerse). Ringrazio gli uffici, la Commissione urbanistica, i consiglieri di maggioranza e opposizione che hanno lavorato, tutti gli stakeholders a cominciare dagli Ordini Professionali. È un provvedimento che appartiene a tutta la città, così come lo sarà il PUG, ed al quale hanno contribuito anche semplici cittadini. Contiene molte deroghe anche in considerazione delle innovazioni tecnologiche che ci sono state in questi anni, in particolare alle esigenze tecnologiche scaturite dal 110%. Ha fra i suoi principi cardine il rispetto dei luoghi per trulli e masserie ma consente anche un utilizzo molto più semplice e, inoltre, consente un risparmio economico da parte degli utenti”.

“È stato fatto un grande lavoro, parallelamente al PUG, del quale ringrazio tutti e sottolineo tutti – dichiara il Sindaco e Assessore all’Urbanistica Gianfranco Palmisano – i Consiglieri comunali. Che il voto del Consiglio comunale sul Regolamento edilizio sia di buon auspicio per il procedimento del PUG. Sento forte la responsabilità e credo la sentano anche i Consiglieri la responsabilità che ci stiamo assumendo per le decisioni importanti che abbiamo l’onere e l’onere di prendere”.

“Così si costruisce il futuro della città. Grazie a tutti i consiglieri e agli uffici”. Ha commentato il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Basta.

