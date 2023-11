Martina Franca: falsa denuncia nasconde maltrattamenti, arrestato

La Polizia ha arrestato un 40enne di Martina Franca per maltrattamenti in famiglia. Tutto è iniziato a gennaio del 2023 quando una donna di origine rumena ha segnalato un prelievo illegale dalla sua carta Postamat al Commissariato di Martina Franca. Le indagini hanno rivelato che la donna aveva mentito e prelevato personalmente il denaro dall’ufficio postale. Successivamente, è stata convocata per simulazione di reato, ma ha confessato di aver prelevato segretamente per sfamare i figli e per paura del compagno violento aveva denunciato falsamente.

Una vicenda che ha fatto emergere anni di abusi subiti e mai segnalati. Recentemente, il Centro Antiviolenza ha allertato la Polizia temendo per la sicurezza della donna che non rispondeva più ai messaggi. Gli agenti sono riusciti a rintracciarla insieme al compagno e dopo averla allontanata ha finalmente denunciato gli anni di abusi, compreso un aborto causato da una violenza subita.

L’Autorità Giudiziaria, attivando i protocolli del codice rosso, ha ordinato l’arresto del 40enne, già noto alle autorità per droga e reati contro il patrimonio.

