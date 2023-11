Oggi martedì 21 novembre – nella Sala Consiliare di Palazzo Ducale – è stato avviato il Tavolo interistituzionale della rete anti violenza locale, finalizzato ad attivare ulteriori sinergie per contrastare la violenza di genere mediante la sottoscrizione di un Protocollo operativo, in attuazione delle indicazioni regionali ed in linea con il Protocollo d’Intesa interistituzionale sottoscritto di recente presso la Prefettura di Taranto da tutti gli enti e le istituzioni coinvolte .

Hanno presenziato l’incontro il Sindaco Gianfranco Palmisano, la Vicesindaco Nunzia Convertini, l’Assessore Servizi Sociali Angelo Gianfrate, la Consigliera Comunale delegata al Piano Sociale di Zona Tiziana Schiavone, l’Assessora alle politiche sociali Anna Sgobbio unitamente all’Assessora con delega alle pari opportunità Aurora Bagnalasta del Comune di Crispiano e la Dirigente del Distretto Sociosanitario Saveria Esposito.

Hanno aderito all’invito i Carabinieri e la Polizia Locale di Martina Franca, i referenti dei servizi sociosanitari anche specialistici ASL, del locale Presidio ospedaliero e del Pronto Soccorso.

Ha coordinato i lavori la Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Martina Franca, Donatella Vitale insieme alle operatrici del Centro Antiviolenza Angela Lacitignola e Paola Cellamare.

E’ stata dunque analizzata la situazione locale, anche alla luce del tentato femminicidio verificatosi un mese fa a Martina, ed è stato fatto il punto sulle azioni già messe in campo finora, con l’obiettivo condiviso di consolidare la collaborazione e l’integrazione dei Servizi allo scopo di prevenire e contrastare la violenza di genere e di supportare le donne – sole o con figli minori – nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza e di autonomia abitativa, lavorativa, economica.

I rappresentanti dei diversi enti presenti hanno confermato l’intento di partecipare attivamente alla rete locale, partendo anche dagli interventi avviati in questi ultimi anni in collaborazione con il Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio – convenzionato con l’Ambito Martina Franca-Crispiano sin dal 2014 – intensificando sforzi e iniziative. Tutti hanno concordato sull’importanza della formazione e quindi sulla necessità di avviare nuovi percorsi formativi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp