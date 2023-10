“Il tempo delle singole valutazioni è scaduto.” Tuonano il sen. Roberto Marti e on. Saverio Congedo in un comunicato congiunto inoltrato nel pomeriggio: “Politicamente per Lecce è maturato il tempo dell’incontro e del confronto. Al netto delle posizioni civiche o politiche che ognuno possa assumere, al netto dello storico che caratterizza il percorso dei singoli, il cammino verso “Lecce 2024” è ormai iniziato. Ecco che determinante in questa fase, è fermarsi e mettere su un tavolo comune, idee e progetti per la nostra città.

Senza preclusioni, senza pregiudizi, un tavolo aperto a chi possa offrire un contributo costruttivo nella valutazione politica. I singoli partiti, in questi mesi, hanno lavorato valutando e identificando temi e personalità che possano fare la differenza in questo percorso elettorale che vedrà Lecce al centro. Adesso è arrivato il momento di confrontarsi perché ogni voce sia valore aggiunto in un dibattito che ha un unico obiettivo: restituire dignità politica e sociale alla nostra città. Alla luce di ciò quindi, invitiamo le segreterie cittadine dei partiti di Centrodestra a convocare un incontro per confrontarsi sulle varie valutazioni. Un tavolo aperto anche a quelle realtà civiche che vogliano offrire un reale contributo al lavoro politico. Una data in agenda che rappresenti un vero punto di partenza e che sia fissata entro il 5 novembre 2023.” concludono i parlamentari leccesi. Adesso il pallino passa nelle mani delle segreterie cittadine che dovranno avviare le fasi di convocazione ed analisi delle proposte avanzate durante i lavori al tavolo.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

