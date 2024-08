Bari, Roberto Marti : “Ferma condanna per l’aggressione a un Carabiniere. Importante Sicurezza”

La recente aggressione a un carabiniere a Locorotondo, in provincia di Bari, ha suscitato una forte reazione da parte del senatore pugliese della Lega, Roberto Marti. In una nota ufficiale, Marti ha espresso la sua solidarietà e vicinanza non solo al militare coinvolto, ma anche all’intera Arma dei Carabinieri, sottolineando la gravità del fatto.

“Si tratta di un vile atto perpetrato da un pregiudicato nei confronti di chi, con dedizione e impegno, cercava di sedare una rissa”, ha dichiarato Marti, evidenziando come l’aggressione rappresenti un attacco non solo a un singolo individuo, ma a tutte le Forze dell’Ordine che ogni giorno si trovano a lavorare in situazioni di rischio per garantire la sicurezza dei cittadini. “Un’aggressione che va condannata senza se e senza ma”, ha aggiunto, ribadendo la necessità di un fronte compatto contro la violenza.

Marti ha anche annunciato che a settembre arriverà in aula alla Camera il pacchetto Sicurezza, fortemente voluto dalla Lega, il quale prevede l’introduzione di ulteriori strumenti normativi per rafforzare le tutele per le Forze dell’Ordine. “La Lega è e sarà sempre dalla loro parte”, ha affermato con fermezza, sottolineando l’impegno del partito a garantire un ambiente di lavoro sicuro per chi opera nel settore della sicurezza pubblica.

Questo episodio, purtroppo, evidenzia le sfide quotidiane che affrontano i membri delle Forze dell’Ordine, i quali, spesso in condizioni difficili, cercano di mantenere l’ordine e proteggere la comunità. La risposta di Marti, quindi, non è solo una condanna dell’atto violento, ma anche un richiamo all’importanza di supportare e valorizzare il lavoro delle Forze dell’Ordine, elementi fondamentali per la sicurezza e la tranquillità sociale.

In un momento in cui la sicurezza è un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico, le parole di Marti si inseriscono in un contesto di maggiore attenzione verso le problematiche legate alla violenza e al rispetto delle istituzioni. La speranza è che iniziative legislative come il pacchetto Sicurezza possano contribuire a creare un ambiente più protetto per tutti, a partire da coloro che ogni giorno si battono per il bene comune.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts