Margherita di Savoia, GdF dona 3 quintali di prodotti ortofrutticoli confiscati

MARGHERITA DI SAVOIA – Oltre tre quintali di prodotti ortofrutticoli confiscati dalla Guardia di Finanza e donati in beneficenza. La Tenenza delle Fiamme Gialle di Margherita di Savoia ha consegnato alla Caritas diocesana e alla Casa Pia San Giuseppe gli alimenti sequestrati durante una recente operazione sul territorio cittadino.

I militari hanno individuato un soggetto che sottoponeva alla vendita i prodotti alimentari in area pubblica senza la regolare licenza commerciale, in alcuni casi con prezzi superiori al valore di mercato. L’iter amministrativo del Comune di Margherita di Savoia, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha accertato l’irregolarità del venditore. Le Fiamme Gialle hanno dunque confiscato i beni alimentari, donandoli ai due istituti di carità che procederanno alla distribuzione presso le famiglie locali meno abbienti.

