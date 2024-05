Un uomo di 43 anni di Andria ieri è stato aggredito dal suo pitbull, riportando ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Il malcapitato era con il cane nel suo appartamento di via Caracciolo, a ridosso del centro cittadino. Non è chiaro cosa abbia scatenato la reazione del pitbull che si è avventato sul padrone mordendogli braccia e altre parti del corpo. Il 43enne, nonostante le ferite, è riuscito a raggiungere il balcone e a chiedere aiuto. Assieme al personale del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. L’uomo, calato dal balcone con una barella e l’aiuto di un mezzo dei pompieri, è stato portato in codice rosso prima al pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria. Poi è stato trasferito nel reparto di Chirurgia plastica del policlinico di Bari. Il cane invece, è stato sedato dai veterinari della Asl Bat e portato in un luogo sicuro.

