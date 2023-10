Manfredonia, Franco Cinque: “Vittoria meritata, che sia un’iniezione di fiducia”

Al termine del derby fra neopromosse vinto dal Manfredonia in casa del Gallipoli, il tecnico dei sipontini Franco Cinque ha parlato ai nostri microfoni, commentando così il successo maturato a Ugento: “Il risultato è stato frutto di 60 minuti giocati ad altissimo livello. Dopo il rigore sbagliato ci siamo un po’ abbassati a causa del naturale contraccolpo psicologico, ma abbiamo subito poco e nulla. Pozzebon ci teneva tanto a segnare, sa che è un alemento importante per questa squadra, voleva dare il suo contributo a questa vittoria. Per noi resta una risorsa. Nel calcio gli allenatori vengono spesso messi in discussione dopo una serie di risultati negativi, ma ci sono delle cose che vanno costruite con calma. Chi ci segue nella quotidianità sa quanto lavoriamo ogni giorno. Mi auguro che questa vittoria serva per dare fiducia a tutto l’ambiente“.

