L’attesa sfida del Tursi tra Martina e Casarano finisce 1-1. Succede tutto nel primo tempo: al 5′ Vona atterra Palermo al limite dell’area di rigore e viene ammonito. Sul punto di battuta si presenta Maffei che, con una traiettoria beffarda, trova la rete del vantaggio e manda in visibilio il pubblico martinese. La prima reazione del Casarano capita sui piedi di Citro, servito da Falcone, ma l’ex Bari manda alto. Al 34′ il Casarano rimane in dieci per la doppia ammonizione di Vona: un episodio che potrebbe influire sull’andamento del match ma, inavvertitamente, da una piccola spinta in più ai salentini. I rossazzurri pareggiano i conti al 40′ con Cerutti: l’ex centrocampista martinese ruba palla a Ganfornina, avanza centralmente e col destro batte Figliola, trovando l’1-1.

Al 2′ della ripresa i salentini hanno una potenziale palla gol con Giannini che imbecca Perez ma l’attaccante, in acrobazia, non trova la porta. Il Martina si fa vedere dalle parti di Pucci con Ievolella, in due occasioni, ma l’esterno manda alto. Al 29′ il Casarano sfiora la rimonta: punizione di Gjonaj, colpo di testa di Guastamacchia e prodigioso intervento da parte di Figliola, che smanaccia in corner. Da palla inattiva ci provano ancora i salentini, stavolta con Celli: il colpo di testa termina alto. Il Casarano continua a crederci e ci prova con un’azione personale di Gambino ma il sinistro dell’esterno si spegne sul fondo. Al 47’ il Martina ha l’occasione per conquistare i tre punti: discesa di Pinto, assist invitante per Palermo che da posizione favorevole si fa ribattere la conclusione. Finisce 1-1 con le due squadre che si dividono la posta in palio.

TABELLINO

MARTINA-CASARANO 1-1

MARCATORI: 5’ pt Maffei (M), 40’ pt Cerutti (C)

MARTINA (4-3-3): Figliola; Tuccitto, Rizzo, Silletti, Mancini; Ganfornina, Virgilio, Langone (21’ st Ancora); Ievolella (21’ st Vaticinio), Palermo, Maffei (40’ pt Pinto). A disp.: Pirrò, Della Corte, Perrini, Dieng, Sicurella, Albanese. All.: Moncelli (Pizzulli squalificato)

CASARANO (4-2-3-1): Pucci; Pedalino, Vona, Celli, Giannini; De Luca (25’ st Ramos), Cerutti; Gambino, Citro (35’ pt Guastamacchia), Falcone (22’ st Gjonaj); Perez (45’ st Rajkovic). A disp.: Carotenuto, Thiandoum, Versienti, Colazzo, Parisi. All.: Laterza.

ARBITRO: Menozzi di Treviso. ASSISTENTI: Sadikaj di Mestre – Costel Condru di Castelfranco Veneto.

AMMONITI: Langone (M), Silletti (M), Pucci (C), Ganfornina (M)

ESPULSI: Vona (C) per doppia ammonizione.

NOTE – Angoli: 4-4. Recupero: 2’ pt, 4’ st.

