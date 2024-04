Manduria, rissa fermata bus: 3 studenti in ospedale

MANDURIA – Scoppia una rissa alla fermata del bus e in tre finiscono in ospedale. E’ accaduto questa mattina a Manduria, nel Tarantino. Sembra che la rissa sia nata da una disputa su chi dovesse salire per primo sul bus. La lite è avvenuta alla fermata di piazza Vittorio Emanuele. Sul posto l’intervento delle ambulanze del 118 e della polizia. Due minorenni sono stati trasportati all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria mentre il terzo, più grave, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. A quanto si è appreso, ha riportato un trauma cranico e ferite al volto.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author