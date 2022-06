Manduria, distrutti dal fuoco nove ettari di vegetazione

MANDURIA – Un incendio di vaste dimensioni ha severamente impegnato numerose squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Manduria e del comando provinciale di Taranto. In fumo sono andati nove ettari di “macchia mediterranea”. È stato necessario l’intervento di due aerei Canadair che hanno effettuato alcuni lanci di acqua dall’alto. Non sono mancati i momenti di tensione, quando il fuoco si è avvicinato minaccioso ad alcune abitazioni ubicate nell’ampia area interessata dalle fiamme. Molto impegnativo il lavoro dei Vigili del fuoco, costretti ad operare per ore per fronteggiare il vasto incendio con fiamme altissime, in alcuni momenti sono stati coadiuvati dalla gente residente in zona.

Qui sotto un momento in cui l’area interessata dal rogo è stata sorvolata da un Canadair