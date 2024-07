Manduria, controlli della Polizia: due denunciati

L’attività di controllo della Polizia di Stato si è intensificata lungo la Litoranea Salentina, particolarmente affollata in questo periodo estivo da turisti e bagnanti. Il personale del Commissariato di Manduria è stato impegnato in modo particolare, con continui posti di blocco e servizi di vigilanza per prevenire i reati predatori.

Durante uno di questi controlli sulle principali arterie del comune messapico, inclusa la litoranea, un giovane sudamericano di 22 anni, alla guida di una Ford Focus, ha mostrato segni di nervosismo ingiustificati per un semplice controllo documentale. Questo comportamento ha insospettito i poliziotti, che dopo aver verificato la sua regolarità sul territorio nazionale, hanno ispezionato l’auto trovando nascosto in un vano tra i sedili anteriori un coltello da cucina di 34 cm con una lama affilata di 21 cm. Il giovane, residente nelle Marche e con piccoli precedenti penali, è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere.

Lo stesso personale del Commissariato è intervenuto nel centro cittadino per un incidente stradale in cui un passeggero di una delle auto coinvolte ha riportato traumi. Ascoltando il ferito, i poliziotti hanno accertato che il conducente di una Renault Clio aveva attraversato l’incrocio ad alta velocità, ignorando la precedenza e tamponando violentemente un’altra vettura. Dopo una discussione animata, il conducente è fuggito senza fornire le sue generalità.

Le indagini rapide hanno permesso di rintracciare il conducente della Clio, il quale, messo di fronte alle sue responsabilità, ha ammesso di essere fuggito perché aveva bevuto troppo e l’auto era priva di assicurazione. Al termine delle indagini, il proprietario della Renault Clio è stato deferito all’autorità amministrativa per le violazioni del codice della strada, inclusa la mancata fornitura delle generalità e l’assenza dell’assicurazione obbligatoria. L’auto è stata sequestrata anche per l’assenza della revisione periodica.

