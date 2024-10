Manduria, 41enne ai domiciliari pubblica oltre 300 video sui social: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 41 anni, residente a Manduria, accusato di aver violato le prescrizioni imposte dal regime degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.

L’operazione è stata condotta dal Commissariato di Manduria, che ha individuato l’uomo durante specifici controlli online, in particolare sui social network. L’uomo, infatti, utilizzava più profili su una nota piattaforma social per pubblicare foto e video della sua vita quotidiana, oltre a organizzare giochi d’azzardo online, ricoprendo il ruolo di “mazziere”.

Le indagini hanno rivelato che, all’uscita dalla Casa Circondariale per passare agli arresti domiciliari, l’uomo aveva pubblicato numerosi video per festeggiare la sua scarcerazione. Durante i 146 giorni di detenzione domiciliare, ha interagito attivamente con i suoi follower, pubblicando più di 300 video, in violazione delle restrizioni che gli vietavano l’uso di telefoni o altri dispositivi telematici per comunicare con persone al di fuori del suo nucleo familiare.

Il 41enne è stato rintracciato presso il suo domicilio e riportato in carcere. La vicenda è stata ulteriormente documentata da un video postato dalla moglie su uno dei suoi profili social.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author