GRAVINA IN PUGLIA- Sarebbe stato denunciato per maltrattamento di animali l’uomo che ha tenuto segregati 32 cani in quattro manufatti abusivi e sporchi: i militari della stazione carabinieri forestale di Altamura, hanno proceduto al sequestro dei fido e delle strutture.

È accaduto in contrada Barisci, in agro di Gravina in Puglia, quando a seguito della segnalazione dei volontari della Leal (Lega antivivisezionista onlus) – sezione di Corato, i carabinieri forestali sono intervenuti in collaborazione con i servizi veterinari Asl area C e area A di Molfetta, Ruvo di Puglia e Altamura.

Gli animali, privi di dispositivo di identificazione (microchip), erano tenuti in condizioni igienico-sanitarie precarie e incompatibili con la loro natura.

Il detentore dei cani, un uomo nato ad Altamura e residente a Gravina in Puglia, è stato denunciato all’autorità giudiziaria, per i reati di cui agli artt. 544 ter c.p., 727 c.p. ed art. 31 co. 1 del d.p.r. n. 380/2001, sanzionato dall’art. 44 co. 1 lett. b) dello stesso dpr., fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa. Oltre agli animali, i militari hanno posto sotto sequestro anche i manufatti ove gli stessi sono stati detenuti in quanto abusivi.