FOGGIA- Sono cinque i feriti coinvolti nello scontro verificatosi tra due auto e un camion sulla statale 16 che collega Foggia a San Severo: sul posto è giunto l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.

È accaduto intorno alle 11 del 18 luglio quando per cause in fase di accertamento due auto e un camion sono rimasti coinvolti in un incidente stradale provocando cinque feriti, tutti occupanti i tre mezzi.

Lo scontro si è verificato all’altezza di una stazione di servizio ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per prestare le prime cure ai feriti. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dell’Anas che provvedono alla rimozione dei mezzi e al ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

Il traffico è interdetto dal km 670,500 al km 661,000 con deviazione della circolazione sulla viabilità di adiacente con indicazioni in loco (strada statale 17 – strada provinciale 21 o 13 oppure in alternativa autostrada 14.