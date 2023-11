Maltempo: neve sul Subappennino dauno e sul Gargano

Quasi tutto il Subappennino dauno è interessato dalla neve che cade dal pomeriggio di sabato 25 novembre, subito dopo un brusco abbassamento delle temperature.

Nevica a Sant’Agata di Puglia, Accadia, Monteleone di Puglia, Panni, Anzano di Puglia e Faeto, il comune più alto della Puglia con i suoi 850 metri sul livello del mare. Nevica anche ad Alberona, unico comune, al momento, dove si registrano seri disagi a causa della chiusura della strada provinciale 130 che di fatto collega il piccolo comune con la pianura, con Foggia e Lucera e dunque con gli ospedali.

I lavori sulla provinciale, quasi completati, hanno subito una battuta d’arresto proprio a causa delle pioggia e della neve. Sul fronte garganico, primi fiocchi bianchi a San Marco in Lamis e a Monte Sant’Angelo. In pianura è il vento a creare qualche disagio, oltre alla pioggia in particolare nel capoluogo dauno e nella zona del Basso Tavoliere.

Diversi interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti e cartelloni pubblicitari caduti o pericolanti, soprattutto a Foggia e lungo la costa, in particolare a Manfredonia dove il vento è molto forte così come in tutti i comuni costieri della provincia di Foggia.

