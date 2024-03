MANDURIA: Si chiama Pessima per un motivo, per il maltempo e, per l’edizione 2024, un forte vento si è abbattuto su tutto il Salento e sulla storica campionaria “Fiera Pessima” che però resiste alle intemperie. Intanto negli scorsi giorni è riuscita ugualmente a regalare momenti di spensieratezza per i tanti visitatori.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author