Maiorino (PLI): ‘Taranto città sommersa tra pioggia e inefficienza’

“Taranto non è più solo vittima delle bombe d’acqua, ma anche di un mare di inefficienza politica e incuria. Le strade della città, già soffocate dai rifiuti non raccolti, si trasformano in fiumi d’acqua sporca al primo temporale. Basta un’ora di pioggia intensa per mettere in ginocchio la viabilità e far emergere il problema cronico delle caditoie ostruite, intasate da mesi, se non anni, di mancata manutenzione”. Lo dichiara in una nota Mirko Maiorino, segretario cittadino del Partito Liberale Italiano Taranto.

“Non meno drammatica è la situazione delle strade interessate da lavori pubblici. Via Dante, in particolare, è tra le più colpite dagli allagamenti, nonostante gli interminabili cantieri che, anziché migliorare le condizioni, sembrano averle aggravate. È paradossale che proprio le vie oggetto di interventi versino nelle condizioni peggiori”, aggiunge.

“La sensazione che prevale tra i cittadini è quella dell’abbandono. La gestione della città appare sempre più lontana dalle esigenze reali della popolazione, mentre l’amministrazione Melucci sembra più interessata a difendersi sui social che a risolvere i problemi concreti. Le promesse di riqualificazione suonano come vuote promesse, incapaci di garantire nemmeno l’essenziale: strade sicure e una città pulita”, sottolinea Maiorino.

“L’indifferenza politica continua a sommergere Taranto, e i cittadini, tacciati di inciviltà, si trovano a pagare le conseguenze di un’amministrazione inefficace, navigando tra allagamenti e spazzatura. Ma questo disastro non potrà essere ignorato per sempre: qualcuno dovrà rispondere dell’inefficienza che sta affogando la città”, conclude Mirko Maiorino.

