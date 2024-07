M5S: raccolta firme in Puglia per referendum autonomia e salario minimo

Domani, sabato 20 luglio, e domenica 21, il MoVimento 5 Stelle sarà impegnato nei primi eventi a livello pugliese per la raccolta firme sul referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata. Questa iniziativa è promossa dal Comitato referendario, composto da un ampio schieramento di forze sociali, politiche, associative e della società civile. Inoltre, si terrà una raccolta firme per la proposta di iniziativa popolare sul salario minimo.

In Salento, gli appuntamenti saranno a Galatina, sabato 20 luglio in piazza Dante Alighieri dalle ore 19.00, e a Gallipoli, domenica 21 luglio presso la spiaggia del lido Rivabella dalle ore 11.00.

L’annuncio è stato dato dal coordinatore M5S per la provincia di Lecce, Iunio Valerio Romano, che ha dichiarato: “La riforma che istituisce l’autonomia regionale differenziata, meglio nota come ‘Spacca-Italia’, dissolve l’unità del Paese e manda in frantumi la solidarietà nazionale. Essa produce un forte rischio di indebolimento del Paese a livello politico ed economico, anche in ambito europeo, un aumento delle disuguaglianze, un impatto negativo sui servizi pubblici essenziali, come la sanità e l’istruzione, un aumento dei costi sociali a carico dei cittadini e della burocrazia”.

Ai banchetti sarà presente il coordinatore regionale M5S, Leonardo Donno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author