LECCE – Uno stadio ristrutturato almeno un anno prima dei Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto nel 2026, un restyling che potrebbe essere anche più grande del previsto. Ad annunciarlo, il presidente dell’U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani. In occasione dei Giochi, infatti, sono stati previsti dei fondi statali, 150 milioni di euro, per tutte le strutture che ospiteranno la manifestazione, la Regione poi distribuirà le risorse ai comuni e per il capoluogo salentino sono previsti 13 milioni per gli interventi sullo stadio. Una cifra che potrebbe essere più consistente, arrivando a circa 25 milioni, e di conseguenza i lavori sarebbero più importanti, se andrà a buon fine un partenariato pubblico privato. Oltre a questo i giallorossi vedranno presto realizzare un sogno cullato da anni, ovvero avere un centro sportivo di proprietà, entro la fine dell’anno inizieranno i lavori.

