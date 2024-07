L’Università di Bari lancia il corso di laurea in Farmacia a Taranto

L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” prosegue il suo impegno nel potenziamento del territorio di Taranto, annunciando l’apertura del Corso di Laurea in Farmacia che sarà attivo dal prossimo anno accademico. Questo nuovo corso si aggiunge alla già ricca offerta formativa della città e comprende 9 corsi di laurea triennali, 4 magistrali e 2 a ciclo unico. Sarà presentato ufficialmente alle 11.00 di mercoledì 10 luglio nella Sala Convegni dei BAC a Taranto.

Il piano di studi del corso in Farmacia è stato strutturato per rispondere alle moderne esigenze di salute e benessere, offrendo una formazione avanzata non solo nelle discipline biomediche e farmacologiche, ma anche in quelle tecnologiche, normative, gestionali ed economico-aziendali. L’obiettivo è formare farmacisti capaci di fornire un supporto personalizzato ai pazienti, assicurando l’applicazione corretta ed efficace delle terapie, migliorando così l’aderenza ai trattamenti e ottimizzando l’uso dei medicinali.

Alla presentazione del corso interverranno importanti esponenti del mondo accademico e politico, tra cui:

– Stefano Bronzini, rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

– Marcello Gemmato, sottosegretario del Ministero per la Salute.

– Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

– Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto.

– Francesco Leonetti, direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco.

– Desiree Petrosillo, assessore ai Servizi Educativi, Università e Politiche Giovanili di Taranto.

– Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente della Consulta degli Ordini dei Farmacisti della Puglia.

– Francesco Settembrini, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Taranto.

– Cosimo Damiano Altomare, coordinatore del Corso di Laurea in Farmacia

Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti per l’Università di Bari nella valorizzazione delle competenze locali e nella promozione dello sviluppo del territorio di Taranto.

