FRANCAVILLA FONTANA – La popolosa contrada Bax tra Francavilla Fontana e Ceglie Messapica è al buio da oltre due settimane. Colpa di un guasto all’illuminazione pubblica.

Lo spieghiamo nel videoservizio

Due settimane di buio

Due settimane e più di buio. Buio vero, buio pesto. A Contrada Bax l’illuminazione pubblica, non fosse per una tiepida lampada ancora in funzione vicino alla chiesetta, è spenta da ormai 15 giorni. Tutta colpa di un guasto, tutta colpa di un impianto forse inadeguato. Tutta colpa di qualcuno e, come sempre, valle a trovare le colpe per un ripristino della corrente che tarda ad arrivare.

Gente semplice, i contradaioli. Che preferisce non parlare in tv ma, piuttosto, chiedere alle istituzioni, in primis a quelle ospitate da Castello imperiali, di risolvere il problema. Un problema grosso quanto una contrada, a ridosso della Strada Provinciale che collega Francavilla Fontana con Ceglie Messapica.

Due settimane e più di buio, lungo chilometri. In attesa, sembrerebbe, di un preventivo, di un intervento, di semplice interesse per contrada Bax, una chiesetta, tante case e tutto quanto, in una fredda notte di febbraio, la nostra telecamere non riuscirebbe mai a vedere. Una notte troppo lunga, per contrada Bax.