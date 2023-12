Luminarie, la guerra delle piazze di Bari vecchia

BARI – Luminarie sì, luminarie no. O anche due pesi e due misure. Se piazza del ferrarese è ormai illuminata quasi a giorno dalle luminarie di Natale accese ufficialmente il giorno di san Nicola, lo scorso 6 dicembre, altrettanto di certo non si può dire di piazza Mercantile. Qui infatti, già da un paio d’anni, le luminarie sono assolutamente inesistenti se non quelle installate davanti ai tanti operatori commerciali della zona che convivono con questa situazione. E così nelle scorse ore, per protesta, l’associazione We are Bari vecchia ha deciso di installare al centro della Piazza, un alberello scarno e con quale pallina e festone. Nulla a confronto con il maestoso albero di piazza del ferrarese. E allora la domanda degli associati è: perché il comune fa figli e figliastri?

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp