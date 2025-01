Luigi de Magistris a Taranto per “Poteri occulti”

Venerdì 31 gennaio, alle 18.00, la Biblioteca Acclavio di Taranto ospiterà un evento pubblico con Luigi de Magistris, L’ingresso è gratuito.

Nel corso dell’incontro, moderato da Giovanni Saracino, direttore di corriereditaranto.it, e dal giornalista Giacomo Rizzo, verrà presentato anche il suo ultimo libro, Poteri occulti. Sarà un’occasione per ripercorrere i momenti più significativi della carriera di de Magistris, sia come magistrato impegnato in inchieste di grande rilievo, sia come sindaco che ha guidato la rinascita di Napoli.

Si parlerà di episodi controversi, fatti e vicende che pochi hanno avuto il coraggio di raccontare, con uno sguardo su temi centrali come legalità, giustizia e difesa dei più deboli, battaglie che l’ospite ha portato avanti anche a costo di sacrifici personali.

L’evento, inoltre, sostiene una campagna di raccolta fondi destinata all’ospedale di Taranto e ai Servizi Sociali del Comune di Grottaglie, aggiungendo un significato solidale alla serata.

