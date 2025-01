Bari, Nunzia delle orecchiette al Papa: ‘Facciamo i panzerotti insieme’

Bari – “Santità, voi avete parlato del gesto della vostra cara mamma che chiudeva con la forchetta i panzerotti. Io ve li chiudo anche con le dita o come faceva la vostra mamma. Magari mi invitate e facciamo due panzerotti: ne sarei felicissima. Pensateci, io aspetto. La vita è fatta di attesa e di speranza”.

Con queste parole, in un video sui social, Nunzia Caputo – meglio nota come Nunzia delle Orecchiette di Bari vecchia – ha lanciato un invito speciale a Papa Francesco. La pastaia pugliese ha mostrato una lettera ricevuta dalla Santa Sede, esprimendo la sua emozione per il riferimento del Pontefice al panzerotto nell’enciclica Dilexit nos.

Nel documento, infatti, il Papa cita uno dei simboli della tradizione gastronomica pugliese per riflettere sull’importanza dei ricordi e delle tradizioni, elementi che nessuna intelligenza artificiale potrà mai sostituire. “Ciò che nessun algoritmo potrà mai albergare sarà, ad esempio, quel momento dell’infanzia che si ricorda con tenerezza e che continua a succedere in ogni angolo del pianeta. Penso all’uso della forchetta per sigillare i bordi di quei panzerotti fatti in casa con le nostre mamme o nonne”, ha scritto il Pontefice.

Nunzia, che nei mesi scorsi ha avuto modo di stringere la mano al Papa, ha raccontato di essersi commossa nel leggere il messaggio. “È stato un momento emozionante, ho anche pianto davanti all’abbraccio del Papa”, ha detto, auspicando che, come suggerito nella lettera vaticana, le tradizioni possano continuare a portare pace e unione tra le persone. E ora attende speranzosa una risposta: magari, un giorno, impasterà davvero panzerotti insieme al Santo Padre.

