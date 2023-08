Lucera, Porta Foggia si aggiudica il Torneo delle Chiavi

LUCERA – Sold out all’Anfiteatro Augusteo di Lucera per la 40esima edizione del Torneo delle Chiavi. Ad aggiudicarsi il Palio della Città (realizzato dall’artista Mosè La Cava, caratterizzato dai colori blu e oro e dalle chiavi, simbolo del legame con Santa Maria Patrona) è stata Porta Foggia, guidata dal Capo Porta Massimo Petti. La manifestazione rientra nel calendario di appuntamenti della settimana medioevale. Il risultato è stato conteso fino alla fine con Porta San Giacomo perché, come lo scorso anno, c’è stato un ex aequo per il primo posto. Gli atleti delle cinque porte hanno gareggiato sfidandosi nei giochi medievali: il super acclamato tiro alla fune che crea sempre molta suspense, l’albero della cuccagna con i velocissimi giovani in gara, il tiro con l’arco che richiede grande concentrazione, la corsa coi sacchi e il lancio del tronco che vedono protagoniste le donne. Novità dell’edizione 2023 è stato il lancio dell’ascia che ha visto in gara i capi porta.

