Lotta: 2 medaglie e un 5° posto internazionale per il Cus Bari

Sabato 30 e domenica 31 marzo, al Sportcentrum Galgenwaard di Utrecht (Paesi Bassi), si è svolto “Ester Tournament”, il torneo internazionale di Pasqua di lotta olimpica, specialità greco-romana, nel quale il Cus Bari, insieme alla Ssd Club Atletica Pesante Como, ha rappresentato l’Italia ottenendo due medaglie e un buon quinto posto a livello internazionale.

Alla competizione, riservata a tutti gli atleti sotto i 21 anni, hanno partecipato 25 nazioni e più di 650 atleti provenienti da ogni parte del globo. I ragazzi del Cus Bari, allenati dai coach Sergio Armenise e Francesco Costantino, dopo le vittorie ottenute nelle scorse settimane ai Campionati italiani under 15, si sono dimostrati capaci di giocarsi importanti successi anche a livello mondiale.

Nicola Sedicina, non ancora dodicenne, ha ottenuto la medaglia d’argento, ribaltando ben due incontri e arrendendosi solo in finale contro John Kromm, avversario tedesco più grande di lui di due anni. Il bronzo, invece, è stato ottenuto da Tiziano Monopoli, che si è ancora una volta distinto disputando un ottimo torneo con una grande tecnica riconosciuta anche dagli avversari.

Nonostante abbia infatti perso il primo incontro con colui che ha poi vinto la categoria, non si è demoralizzato e ha continuato a combattere con carattere e determinazione, arrivando a raggiungere comunque il podio con un ottimo bronzo. Nathan Armenise, infine, dopo aver vinto ben cin incontri per superiorità tecnica, è stato sconfitto in semifinale, classificandosi quinto ai punti.

“È stato un torneo difficile, fatto di ansie e paure – ha commentato Sergio Armenise – con un livello tecnico molto alto. Nonostante questo siamo riusciti a portare i nostri ragazzi a raggiungere uno strepitoso successo. I nostri atleti crescono sempre più come tecnica e come esperienza. Per noi è una grande soddisfazione e puntiamo a vedere, un domani, un nostro atleta partecipare ad una Olimpiade”.

