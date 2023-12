Lo Jonio e L’Adriatico, leggi lo ‘Speciale economia’ di dicembre

Come accade puntualmente ogni semestre, puntuale l’appuntamento con lo “Speciale Economia”. Una rivista a cui teniamo particolarmente e che ci rende orgogliosi, unica a livello nazionale perché declina a livello locale i macro-temi dell’economia.

L’inserto speciale de “Lo Jonio” e “L’Adriatico”, sempre più atteso in estate e a dicembre, riscuote successi in tutto il territorio nazionale e fotografa una situazione sempre più complicata.

I problemi, purtroppo, restano tutti in piedi: ben poco si è fatto per colmare le disuguaglianze economiche che penalizzano il Meridione rispetto al resto del Paese. La mancanza di infrastrutture adeguate come strade, trasporti, digitalizzazione, continuano a rappresentare un gap pesante e a limitare lo sviluppo.

L’agricoltura, nonostante gli sforzi per l’innovazione, combatte (come tutti gli altri settori) con il pesante aumento delle materie prime. Le città si impoveriscono di talenti: i nostri giovani, quasi sempre, sono costretti a trasferirsi altrove per raggiungere posti di lavoro adeguati alle proprie competenze. La povertà cresce e troppe famiglie finiscono al di sotto del livello di sussistenza.

Ma gli imprenditori del Sud non s’arrendono. Combattono con coraggio e propositività. Con orgoglio e capacità di innovazione. PER LEGGERE LO SPECIALE ECONOMIA DI DICEMBRE, CLICCA 👉🏿 QUI

