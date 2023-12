BRINDISI – Prima degli eletti in consiglio provinciale con maggioranza solida conquistata del centrosinistra, parla Antonella Vincenti del Pd: “gran risultato della coalizione”.

Intanto, scoppia la polemica per il risultato del centrodestra e, in particolar modo, di Fratelli d’Italia. Se il consigliere comunale di Brindisi Roberto Quarta attacca il coordinatore provinciale Luigi Caroli chiedendone le dimissioni perché “nella città capoluogo di provincia la maggioranza non è stata in grado di eleggere alcun rappresentante”, pronta è la risposta del consigliere regionale.

Bagarre in Fdi, Caroli: “Quarta stia sereno”

“Stia sereno, sarà mia premura informare, quanto prima sia Giorgia, sia Arianna Meloni, in qualità di responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, per raccontare loro cosa sta accadendo a Brindisi da circa un anno a questa parte, fino all’ultimo atto che ci ha non fatto eleggere un altro consigliere provinciale, quello di Brindisi, il primo dei non eletti Mario Borromeo, per un solo voto! E ribadisco per un solo voto… a buon intenditor poche parole. Subito dopo e stando alle norme del regolamento del partito – spiega Caroli – saranno avviate le procedure per valutare la permanenza di chi non solo non punta a far crescere Fratelli d’Italia, ma a minare la sua credibilità dal suo interno”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp