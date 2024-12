L’Irccs di Castellana: dal rischio chiusura al primato nazionale

Una serata speciale per celebrare i successi dell’Irccs di Castellana Grotte, eccellenza nazionale in gastroenterologia. L’evento, condotto dalla giornalista Francesca Rodolfo, ha visto la partecipazione di personale medico, cittadini e autorità, tra cui l’onorevole Ubaldo Pagano, che in un videomessaggio dalla Camera dei Deputati ha definito il percorso dell’istituto un vero e proprio “miracolo de Bellis”.

Nel 2016 l’Irccs rischiava la chiusura, ma nel 2024 ha raggiunto traguardi di prim’ordine. Enzo Delvecchio, presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica, ha presentato i dati di questo successo e delineato gli obiettivi futuri: il reclutamento di nuovi specialisti per potenziare la chirurgia oncologica e bariatrica, ridurre le liste d’attesa e avviare la costruzione di un centro direzionale grazie ai fondi Fsc, liberando spazi in ospedale per ambulatori e ricerca.

Il direttore generale Tommaso Stallone ha evidenziato l’umanizzazione delle cure, mentre il direttore scientifico Gianluigi Giannelli ha dato voce ai giovani ricercatori, che hanno illustrato gli ultimi progressi nella lotta ai tumori gastroenterici.

La serata si è conclusa con il concerto natalizio della Rubber Soul Band e un buffet preparato dagli studenti dell’istituto alberghiero di Castellana, simbolo di comunità e speranza per il futuro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author