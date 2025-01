Lino Banfi “Sindaco per un giorno” di Canosa: “Vorrei realizzare nuovi film in città”

Continua a far sorridere Pasquale Zagaria, al secolo conosciuto come Lino Banfi. L’attore canosino è tornato nella sua città natale ricoprendo il ruolo di “Sindaco per un giorno”, raccogliendo l’affetto dell’amministrazione comunale e di tutti i suoi cittadini. Immortale il segno lasciato dai suoi 108 film realizzati in 70 anni di carriera, i cui titoli e frasi cult da oggi campeggeranno per le vie del centro di Canosa. A Palazzo di Città il comico canosino, tra una gag e un momento di racconto della sua infanzia e di episodi legati alla città, ha rimarcato la voglia di realizzare nuove produzioni nella sua terra natia, oggi che questo rapporto con Canosa è stato rinsaldato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author