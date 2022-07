Ancora un altro incidente stradala in Salento. Nello scontrobtra un’auto e uno scooter ha perso la vita Francesco Caragiuli, di 19 anni, di Leverano.

Il giovane si stava recando a Porto Cesareo con un gruppo di amici, tutti a bordo di due ruote, quando, per cause in fase di accertamento, in sella alla Keeway 125, si è scontrato con una Ford Fiesta condotta da un 20 enne, anche lui di Leverano.

La tragedia si è consumata alla periferia del paese, in via Cavalieri, prosecuzione della circonvallazione.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, per Caragiuli non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo, mentre l’automobilista è stato condotto in ospedale, al Vito Fazzi di Lecce, con codice rosso per dinamica, ma non corre pericolo di vita.

Per le indagini sono giunti i carabinieri della locale stazione e i colleghi della Compagnia di Campi Salentina.