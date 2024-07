Lettieri (PD): “Continua la nostra battaglia contro l’autonomia differenziata”

POTENZA – “Si è costituito oggi a Potenza, con un’assemblea svoltasi nella sede della Cgil, il Comitato referendario provinciale per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata. Come Partito democratico non solo abbiamo subito aderito alla proposta ma saremo come sempre in prima linea nel combattere e nel motivare le ragioni del nostro “NO” ad una legge scellerata, un provvedimento pericoloso che potrebbe frantumare l’unità del Paese con gravi ripercursioni per il Mezzogiorno e la nostra Basilicata. Come PD abbiamo invitato i Circoli, i sindaci, i presidenti dei Consigli comunali e i consiglieri comunali a presentare un ordine del giorno sul tema. Il 19 luglio saranno illustrati in una conferenza stampa i dettagli e le motivazioni alla base del procedimento e le modalità con cui la campagna referendaria verrà portata avanti su tutto il territorio. Non smetteremo mai di opporci ad una riforma inaccettabile e senza senso: la elimineremo”. E’ quanto afferma il Segretario del Partito democratico Basilicata, Giovanni Lettieri.

Gli aderenti al Comitato:

Cgil Potenza

Uil Basilicata

Partito Democratico

M5S

Sinistra italiana

Psi

La Basilicata possibile

Basilicata casa comune

Italia viva Basilicata

Verdi

Partito della Rifondazione Comunista

Arci Basilicata

Uds Potenza

Comitato No Ad

La via maestra

Coordinamento per la Democrazia Costituzionale

Acli

Wwf Potenza

Legambiente Basilicata

Anpi provinciale Potenza

Rete degli studenti medi Basilicata

Comitato per la pace Potenza

Lucania World

Naturaempatia Aps

Auser Basilicata

Confapi Potenza

Lega Coop Basilicata

Agedo Potenza

Carta di Venosa

Federconsumatori Basilicata

Comunità e sviluppo Basilicata

