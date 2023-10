Lerda pre Giugliano-Potenza: “Esprimere il nostro massimo potenziale”

“L’obiettivo è quello di fare il massimo per far esprimere a questa squadra tutto il suo potenziale. E’ un calcio dinamico ed imprevedibile quindi non mi va di fare proclami”. Lo ha affermato alla vigilia della prossima sfida contro il Giugliano, il neo tecnico del Potenza Calcio, Franco Lerda, giunto alla guida dei rossoblù nella giornata di ieri, giovedì 19 ottobre.

Sull’assetto tattico della squadra ha affermato: “Cercherò di sfruttare gli uomini che ho a disposizione. In questi due giorni abbiamo fatto un ripasso generale e siamo pronti per disputare questa gara”.

Sull’avversario Lerda ha dichiarato: “Il Giugliano l’ho visto poco. So che ha avuto delle difficoltà dopo il cambio in panchina e so che Bertotto gioca con il 4-3-3: abbiamo preparato la gara impostandola sul quel modulo”.

