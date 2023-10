Eccellenza: Sfide al vertice nei due gironi

La seconda fase della Coppa Italia Eccellenza è andata in archivio. In attesa di conoscere gli accoppiamenti relativi al turno successivo, le compagini di Eccellenza si rituffano in clima campionato e il menù d’alta classifica non soltanto è il solito, ma addirittura raddoppia. Di fronte, nel dettaglio, le prime due di ogni raggruppamento. In quello A, alle ore 20 di domenica, è in programma Molfetta Calcio-Unione Calcio Bisceglie, rispettivamente a quota 18 e 16 in classifica. Dall’altra parte spicca Manduria-Ugento: 16 punti per i biancoverdi, uno in meno per la truppa di Oliva. Gare visibili sulle emittenti di Antenna Sud: sul canale 92 il match del Poli, in streaming su Antenna Sud Sport 2 quello del Camassa.

Interessanti anche le altre portate. Il Bisceglie, reduce dalla scottante eliminazione in Coppa, cerca riscatto in campionato contro l’outsider Polimnia, vuole sognare ancora il Real Siti nel derby contro il San Marco. Nel girone B remake della gara di giovedì tra Massafra e Mesagne, il Matino ospita il fanalino di coda Ostuni.

