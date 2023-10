Foggia: Cudini, ‘Prossime tre gare ottimo banco di prova’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il Foggia è atteso da un vero e proprio tour de force. In una settimana, la compagine rossonera affronterà Crotone, Benevento e Picerno. Alla vigilia della sfida con i calabresi, il tecnico Mirko Cudini analizza proprio questo aspetto: “Ci attende un trittico difficilissimo, affronteremo due teste di serie. Sarà un ottimo banco di prova da affrontare con umiltà, dedizione e cura dei particolari. Crotone è un campo difficilissimo, si gioca in un ambiente particolare. Zauli? Schierandosi dalla parte del tecnico, la squadra ha fatto capire che lo stima e ha fiducia. Al di là di questo aspetto, ogni gara nasconde delle insidie, ma noi scenderemo in campo per vincere. Il Crotone ha avuto una costante nel corso di questo campionato ma non so con che modulo si schiererà. Noi abbiamo variato tanto, sceglierò anche in base ai giocatori a disposizione: per esempio, recuperiamo Tounkara ma non sarà della partita Embalo. Minutaggio? Siamo abbastanza liberi sotto questo aspetto e sceglierò per il bene del Foggia. Cerchiamo di mettere i ragazzi nelle condizioni migliori per potersi esprimere e il merito e la squadra si sta adeguando al meglio”.

