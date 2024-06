Leonardo, Stellato: ‘Azienda e Governo intervengano per svolta’

“Esprimo vicinanza e solidarietà ai lavoratori dello stabilimento Leonardo di Grottaglie che hanno scioperato per rivendicare certezza di occupazione e di prospettive industriali per il loro stabilimento”. Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale di Italia viva.

”La monocommittenza – prosegue Stellato -, essere esclusivamente dipendenti da Boeing col programma 787, rende il sito tarantino vulnerabile ed esposto a incertezze. I programmi di diversificazione , che pure Leonardo ha messo in pista, non hanno ancora raggiunto un adeguato livello di maturità e non riescono a bilanciare l’impatto preponderante del 787. Bisogna assolutamente scongiurare il rischio che lo stabilimento sospenda l’attività per quattro mesi, come si paventa

“È arrivato il momento in cui, senza indugi e ulteriori ritardi, l’azienda Leonardo deve dare segno di un cambiamento che restituisca fiducia ai lavoratori e al territorio. Sono in arrivo appuntamenti importanti, il 17 giugno in Regione Puglia e il 24 con la stessa azienda, ci aspettiamo che, già qui, sortiscano le prime risposte concrete, auspicando al tempo stesso attenzione del Governo su questa vicenda”

