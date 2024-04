Leonardo, Maiorano: ‘Il Pd continua a mistificare la realtà’

“La difficile situazione dei lavoratori Leonardo è sicuramente all’attenzione del governo, in un contesto che vede incrociarsi situazioni congiunturali che riguardano anche la committenza straniera (Boeing), presentando particolari profili di criticità. Non è certo con la demagogia di chi va in fabbrica a offrire solo solidarietà formale che si risolveranno le questioni. E, soprattutto, non è mistificando la realtà che si otterranno quei consensi che sono venuti a mancare per il giudizio che gli elettori hanno dato al proprio operato”. Cosi l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia.

“Il PD, in particolare, non perde il vizio di ribaltare le responsabilità. Leggiamo in una nota della federazione provinciale di Taranto: “È da tempo che denunciamo l’assenza del Governo rispetto alle problematiche di questo territorio…. Non lo diciamo noi, lo dicono i fatti; basti pensare alla gestione catastrofica dell’ex Ilva, dei giochi del mediterraneo, dei lavoratori ex TCT, della gestione dei fondi del PNRR e l’elenco potrebbe continuare all’infinito.” Di infinito c’è solo la sfacciataggine di chi offende l’intelligenza dei cittadini con affermazioni assolutamente prive di fondamento: giusto per rinfrescare la memoria è appena il caso di ricordare che la vertenza Ilva parte almeno dal 2012, gestita per più di un decennio da una filiera politico amministrativa (Governi, Regione, Comune) prevalentemente a guida, o con il determinante sostegno, del PD”, aggiunge Maiorano.

“Per i Giochi del Mediterraneo c’è solo da stendere un pietoso velo di silenzio. Così come per i lavoratori ex TCT: si vada rileggere la storia e si avrà contezza del come si sia arrivati all’abbandono da parte di Evergreen e a ciò che ne è conseguito in tema di occupazione e sviluppo del porto. Oggi il governo studia soluzioni strutturali che non possono limitarsi a forme di ammortizzatori sociali ma che puntino ad una concreta ricollocazione dei lavoratori. E, infine, per il PNRR, sono i fatti a parlare; fatti che dicono che l’Italia è il primo paese in Europa per obiettivi, riforme e investimenti realizzati nell’ambito del PNRR, certificato dalla Commissione europea, che ha pubblicato a febbraio la valutazione di medio-termine dei Piani. Questo per ripristinare la verità dei fatti”, conclude Maiorano.

