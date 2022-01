Legabasket: ufficialmente rinviato il derby del sud Brindisi-Napoli

Adesso c’è anche l’ufficialità del provvedimento di Legabasket, che ha disposto il rinvio della gara Happy Casa Brindisi-Gevi Napoli: il derby del sud, valevole per l’ultima giornata di andata della serie A (recuperi a parte), non sarà disputato domenica 9 gennaio ma in data da destinarsi e con modalità da definire. La decisione è stata formalmente assunta dal presidente LBA Umberto Gandini dopo aver «preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’ASL Brindisi che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra della Happy Casa Brindisi, lo ha posto in quarantena». Nel recupero disputato ieri, Tortona ha battuto in trasferta Reggio Emilia salendo a quota 14 in classifica.