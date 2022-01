Legabasket: dieci positività nell’Happy Casa, salta il derby Brindisi-Napoli

Nel giorno del recupero della partitissima Milano-Virtus Bologna e di Venezia-Napoli (domani in programma anche Reggio Emilia-Tortona), in casa Brindisi torna pesantemente il problema Covid tanto da far saltare l’attesissimo derby del sud con Napoli, posticipo dell’ultima giornata di andata. La società del presidente Nando Marino ha ufficialmente comunicato che ci sono dieci positività nel gruppo squadra con l’inevitabile stop delle attività. Ecco la nota della NBB: «Happy Casa Brindisi comunica che, a seguito dei test molecolari effettuati nella giornata di ieri, sono stati rilevati dieci casi di positività da Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il club ha attivato le procedure previste informando le autorità competenti. Le attività della prima squadra pertanto sono sospese fino a ulteriori disposizioni». Ricordiamo che ieri i club di serie A (riuniti in videoconferenza) avevano deciso di recuperare la 14esima giornata di andata, programmata per domenica 2 gennaio e rinviata per il Covid, facendo disputare tutte le gare del penultimo turno il prossimo 16 gennaio. In tal modo, inserendo nelle prossime due settimane i rimanenti recuperi delle partite che erano in programma il 26 dicembre, sarà possibile definire la griglia della Final Eight di Coppa Italia disponendo di tutti i risultati del girone di andata. Il turno in programma il 16 gennaio e valido per la prima di ritorno verrà disputato il 13 aprile. Ma intanto c’è il rinvio di Brindisi-Napoli.