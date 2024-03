LECCE – I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce, presidente Bianca Maria Todaro , hanno condannato a 10 anni di reclusione Antonio Megha, 62 anni , avvocato ed ex sindaco di Neviano, accusato di scambio elettorale politico mafioso .

E’ stato ritenuto colpevole di aver acquistato circa 50 voti dal clan mafioso Coluccia della Scu in occasione delle elezioni amministrative del 2020 nel comune di Neviano , al termine delle quali venne eletto consigliere comunale e nominato componente della Giunta con delega alla cultura, istruzione e contenziosi legali.

Dodici anni sono stati invece inflitti a Cosimo Tarantini , 57 anni, di Neviano, accusato di asspciazione mafiosa, ritenuto il referente del clan Coluccia a Neviano.

I goudici hanno disposto per entrambi l interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale per la durata della pena , liberta’ vigilata per tre anni e per Megha anche il risarximento del danno , da liquidarsi in separata sede al Comune di Neviano, costituitosi parte civile.

Gli altri 16 imputati nell inchiesta sono gia’ stati condannati col rito.abbreviato

