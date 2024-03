Lecce, fermato per controllo era armato: arrestato 32enne

Nel pomeriggio di giovedì 7 marzo, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno arrestato un 32enne trovato in possesso di una pistola. Durante un controllo, alla richiesta dei poliziotti di fornire le proprie generalità e i documenti, l’uomo ha mostrato un atteggiamento nervoso fino a quando con la mano destra ha alzato la parte bassa del giubbotto, all’altezza della cinta, nel tentativo di prendere una pistola posta a vista in una fondina. Immediatamente immobilizzato e posto in sicurezza, gli agenti gli hanno tolto la pistola gettandola per terra. L’arma è una Beretta 950, calibro 6.35, in merito alla detenzione della quale il 32enne non ha fornito spiegazioni, né risultava essere possessore di porto d’arma da fuoco. Il 32enne ora è nel carcere di Borgo San Nicola.

