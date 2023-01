Lecce, vincere con la Cremonese prima del tour de force

Due scivoloni rimediati in rapida successione hanno permesso alle inseguitrici di accorciare sul Lecce. Contro Verona e Salernitana sono arrivate due sconfitte, che sommate ai risultati dagli altri campi vedono attualmente i salentini a +8 sul terzultimo posto, presidiato proprio dall’Hellas, che questa sera sarà di scena a Udine. Vietato ora far resuscitare anche la Cremonese, fanalino di coda del campionato e prossimo avversario dei giallorossi. Vincere allo “Zini” permetterebbe al Lecce di affrontare con maggior serenità il tour de force che vedrà i ragazzi di mister Baroni affrontare Roma, Atalanta, Sassuolo ed Inter in meno di un mese. Un giorno e mezzo alla chiusura del calciomercato, ma non sembrano esserci nuovi innesti in vista per Corvino (quantomeno per la prima squadra) ma si lavora al riscatto di Wladimiro Falcone, portiere che in Salento sta mettendosi particolarmente in mostra. Un’operazione che permetterebbe alla Sampdoria detentrice del cartellino di incassare due milioni e mezzo di euro.

[Credit Photo: US Lecce]

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp