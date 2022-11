Lecce, un ciclo di incontri gratuiti su genitori-figli a cura del Consultorio Diocesano “La Famiglia”

Condividi su...

La relazione fra genitori e figli rappresenta da sempre la fonte di maggior dibattito in ogni sede. Esistono molti studi a tale riguardo. Educatori ed esperti hanno riscritto le linee guida di riferimento che i genitori dovrebbero tenere presente per crescere i lori figli, costruire con loro un rapporto armonico ed anche per affrontare i momenti critici.

Per rispondere alla difficoltà comunicativa che la fretta dei nostri giorni ci impone, il Consultorio Diocesano “La Famiglia” di Lecce ha promosso un ciclo di incontri gratuiti sul tema: “Alla scoperta di noi: crescere insieme genitori e figli”. L’intento è quello di creare uno spazio in cui sia genitori che figli possano fare esperienza di profondo ascolto di sé e dei propri pari. Un team di professionisti, inoltre, avrà il compito di facilitare il dialogo e la comunicazione all’interno del gruppo, in cui la condivisione e il confronto si proporranno come strumenti importanti per il potenziamento delle proprie risorse. I temi trattati andranno dall’espressione e gestione delle emozioni e dei conflitti, all’efficacia della comunicazione, alla formazione della personalità dei figli e della loro identità sessuale. Genitori e figli vivranno contemporaneamente ma separatamente la propria esperienza formativa che si terrà in 6 incontri completamente gratuiti e divisi in due fasce di età. Si parte martedì 22 novembre. Gli incontri si svolgeranno a Lecce presso la sede del Consultorio (ex seminario nuovo Castromediano). Per partecipare occorre iscriversi entro lunedì 21 novembre chiamando lo 0832/240704 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 oppure inviando una mail a cons.lafamiglia@libero.it.

