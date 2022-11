Condividi su...

LECCE – Torna dall’1 al 5 dicembre, per il quarto anno consecutivo “Strade volontarie” l’attesa manifestazione organizzata dal Centro Servizi Volontariato Brindisi Lecce-Volontariato nel Salento, patrocinata dalla Provincia di Lecce, presentata a Palazzo Adorno. Un importante momento di confronto per il terzo settore, che avrà come tema “Le energie in transito”

Diverse le iniziative previste tra Brindisi-Lecce e Corsano, ai quali interverranno ospiti della scena nazionale come chiara Tommasini Presidente CSV Net, Diletta Bellotti e il regista Olmo Parenti, grazie alla collaborazione con FQTS e il sostegno di Fondazione con il Sud, ci sarà poi una giornata dedicata alla formazione regionale per tutti i dirigenti quadri e i volontari del terzo settore alla presenza dell’economista Leonardo Becchetti e del sociologo e politologo Michele Sorice.

