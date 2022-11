Condividi su...

Linkedin email

La Commissione Straordinaria ha invitato tutti i soggetti interessati, in forma singola o associata, a presentare proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni che costituiranno preziosi elementi da valutare in ordine al contenuto del PIAO- Piano integrato di attività e organizzazione ( DL 80 del 9 giugno 2021 art 6, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113) ossia il documento unico di programmazione e governance che, dal 30 giugno 2022, assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: Piano della performance, Piano di prevenzione della corruzione, Piano dei fabbisogni, Piano delle azioni concrete, Piano organizzativo del lavoro agile, Piani di azioni positive, nonché il Piano per razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio.

“Il PIAO” evidenziano i Commissari “incide suisettori di attività che maggiormente impattano sulla vita dei cittadini e delle imprese con una migliore qualità dei servizi all’utenza, contribuendo a rafforzare i percorsi gestionali di legalità e compiendo un passo decisivo verso una dimensione di maggiore efficienza, efficacia, produttività e misurazione della performance”.

Qualsiasi soggetto, interno ed esterno all’Ente, fosse interessato a partecipare all’elaborazione del PIAO può inviare proposte, suggerimenti o osservazioni, entro le ore 12.00 del giorno 29/11/2022 seguendo le indicazioni di cui all’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Squinzano al seguente link:

https://www.comune.squinzano.le.it/30-avviso-pubblico/1400-avviso-pubblico-per-la-consultazione-degli-stakeholders

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts